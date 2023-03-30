لجنة لدراسة ربط سوق المال الأردني بسوق أبوظبي للأوراق المالية

الوكيل الإخباري - قرر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، تشكيل لجنة لدراسة ربط سوق رأس المال الأردني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

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وبحسب قرار الشريدة، فستقوم اللجنة بدراسة المقترح من الجوانب المالية والفنية والقانوني، وبيان اثره الاقتصادي على التداول في سوق المال الأردني.



ونوه إلى ضرورة رفع توصيات اللجنة وعرضها على لجنة التنمية الاقتصادية الحكومية - التي يترأسها الشريدة - واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.



ويترأس اللجنة محافظ البنك المركزي عادل شركس، وتضم في عضويتها كل من أمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة الاستثمار، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الشركات، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لشركة بورصة عمّان.

