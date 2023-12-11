للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

الوكيل الإخباري - من المرجح أن تأخذ أسعار الذهب عالمياً استراحة لاسبوع أو أسبوعين مقبلين، ولكن يجب النظر إلى أي تراجعات على أنها فرص للشراء قبل بداية الصعود في عام 2024، وفقا لرئيس إدارة الاستثمار في جريسلاند لستيوارت طومسون.

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وقال طومسون، في نشرته الاسبوعية، إنه في حين أن مؤشر ستوكاستيك يظهر الآن إشارة بيع متقاطعة، فإن مؤشر القوة النسبية ليس كذلك.



وأضاف: "السيناريو الأكثر ترجيحا الآن هو التوقف مؤقتا لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ارتفاع آخر إلى ما فوق مستوى 2080 دولارا للاونصة.



وقال:" إن المستثمرين الذين يبحثون عن تحركات تكتيكية في السوق الحالية يجب أن يفكروا في شراء الذهب، يجب على المتحمسين للذهب الذين قاموا ببعض عمليات البيع في منطقة سعر الذهب 2080 دولارًا، أن يركزوا الآن على الشراء بسعر 2010 دولارا و1985 دولارًا و1928 دولارا".



ومن شأن الانخفاض إلى هذه المستويات أن يضع الذهب عند منطقة الدعم الكبيرة من 2010 إلى 1985 دولارًا، حيث يعتبرها طومسون منطقة "شراء" بالنسبة لمعظم المتحمسين للذهب.



وبالنظر إلى الدولار الأمريكي، قال طومسون إن حركة المؤشر تشير إلى "بعض الحركة العكسية الطفيفة للأسعار" والتي من شأنها أن تدعم توقف الذهب لمدة أسبوع إلى أسبوعين.



وحذر من أن "أسعار الفائدة الأمريكية لا تؤكد تحركات الدولار"، مشيرا إلى انخفاض أكبر بكثير في أسعار الفائدة في المستقبل.



خلاصة القول هي إن عام 2024 من المرجح أن يكون "عاما ذهبيا" للمعادن، وقد تظل أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2026 أو 2027 قبل أن تخلق حكومة الولايات المتحدة الموجة الهائلة التالية من التضخم من خلال طبع المزيد العملات الورقية.