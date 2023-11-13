ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

الوكيل الإخباري - تحولت أسعار العقود الفورية للذهب عالمياً خلال هذه تعاملات، اليوم الاثنين، للارتفاع بعدما كانت متراجعة منذ قليل، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع تحول مؤشر الدولار للتراجع بعدما كان مرتفعًا، حيث تتحرك الأسعار باتجاه مستوى الـ 1950 دولار للأوقية.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.36% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1940 دولار للأوقية.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيظل على حاله بشأن أسعار الفائدة أو يرفعها.