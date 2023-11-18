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السبت، 18-11-2023 10:51 ص

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي تُرجح رفع المزيد من الفائدة الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنه على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

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وقال كولينز: "من أجل عودة التضخم إلى 2% في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورا وحازما، ولن أستبعد المزيد من التشديد".

 

وقد يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على قدر أكبر من الوضوح بشأن حالة الاقتصاد في الأسابيع المقبلة، مع بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل التي يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تظهر هدوءا ولكن ليس انهيارا.

 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في 11 من كانون الاول المقبل، وهو آخر اجتماع له لهذا العام. 

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