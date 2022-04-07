الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 10:51 ص

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن سعر صرف الدولار في بداية التعاملات انخفض دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبلا للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر 2021.

وفي سوق تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، في مستهل التعاملات، بنسبة 1.41% إلى 2648.14 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.79% إلى 1084.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

 

روسيا اليوم

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