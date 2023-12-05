الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 05-12-2023 10:44 ص

لمحبي الاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الثلاثاء بمقدار 5 دنانير ، حيث بلغ سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 335 دينارًا، بينما بلغت 295 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب 

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واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان اسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة 

 

واضاف ان سعر الاونصة بلغ اليوم 2034  دولارا في التداولات العالمية 

 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الثلاثاء وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لتجارة الحلي والمجوهرات  عند 41.3 للبيع للمواطنين مقابل 39.6 للشراء منهم 

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