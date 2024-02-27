الثلاثاء 27-02-2024
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الثلاثاء، 27-02-2024 12:33 م

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

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الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الليرة الذهبية بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الثلاثاء مع استقرار سعر غرام الذهب .

حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
 
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم .

ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2036 دولارا بالتداولات العالمية .

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