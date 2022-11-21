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الإثنين، 21-11-2022 07:20 ص

لهذه الأسباب.. أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين

النفط الروسي


الوكيل الإخباري - تحركت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين في التداولات المبكرة الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 1.17 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 86.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.


وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر دون الـ 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 90 سنتا، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانخفضت عقود يناير الأكثر نشاطا إلى 79.20 دولار للبرميل.


أغلق كلا الخامين القياسيين الجمعة عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 10 بالمئة.


وتراجعت إمدادات الخام الضئيلة في أوروبا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، مما وضع ضغوطا على أسواق الخام الفعلية في أنحاء أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز


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