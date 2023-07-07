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الجمعة، 07-07-2023 04:10 م

مؤشر نيكاي الياباني ينخفض للجلسة الرابعة على التوالي

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الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي، بعد بيانات أشارت إلى تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر ميلاً لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.

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وأنهى نيكاي الجلسة منخفضاً 1.17 بالمئة إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة، حسب وكالات أنباء عالمية.


وانخفضت جميع القطاعات على نيكاي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط 2 بالمئة تقريبا. وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77 بالمئة.


ومن بين 225 سهما على المؤشر، انخفض 180، فيما ارتفع 42 سهما وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغيير يذكر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة إلى 2254.90 نقطة.


وانخفض نيكاي 2.41 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وذلك بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما يوم الاثنين.

 

بترا

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