استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 8.7%

الوكيل الإخباري - سجل التضخم في بريطانيا معدلاً أعلى من المتوقع في أيار، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.7% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

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وكان اقتصاديون توقعوا تباطؤ التضخم السنوي إلى 8.4%.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.7%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ...) بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 6.8% في أبريل وأعلى معدل منذ آذار 1992، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.



وتباطأ معدل التضخم إلى أقل من 10% سنويًا في نيسان، لكنه استمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.



وسيعلن بنك إنكلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس.