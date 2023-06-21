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الأربعاء، 21-06-2023 09:37 ص

استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 8.7%

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الوكيل الإخباري - سجل التضخم في بريطانيا معدلاً أعلى من المتوقع في أيار، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.7% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

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وكان اقتصاديون توقعوا تباطؤ التضخم السنوي إلى 8.4%.


وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.7%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ...) بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 6.8% في أبريل وأعلى معدل منذ آذار 1992، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.


وتباطأ معدل التضخم إلى أقل من 10% سنويًا في نيسان، لكنه استمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.


وسيعلن بنك إنكلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس.

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