بريطانيا: أسعار المنازل تشهد أكبر انخفاض منذ عقد

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ 2011، وسط تراجع سوق العقارات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.

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وذكر بنك هيلفاكس للرهون العقارية اليوم الجمعة، أن متوسط تكلفة المنزل انخفضت بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 285 ألفا و932 جنيها استرليني (364 ألفا و 320 دولار).



وأضاف، أن الأسعار انخفضت بنسبة 0.1 بالمئة في حزيران الماضي وحده، في ثالث انخفاض على التوالي.



ووفقا للبنك، فإن لضغط الناشئ على القدرة على السداد سيؤثر كثيرا على الطلب "فيما يفكر المشترون ما يمكنهم تحمله في الواقع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة".



بترا