مؤشر PMI للخدمات في روسيا ينمو في ديسمبر إلى 49.5 نقطة

الوكيل الإخباري-ارتفع مؤشر نشاط الأعمال (PMI) في قطاع الخدمات الروسي في ديسمبر 2021 إلى 49.5 نقطة مقابل 47.1 نقطة في نوفمبر.

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وذكرت دراسة أجرتها وكالة IHS Markit للتحليل الاقتصادي، أن قيمة المؤشر فوق 50 نقطة، تشير إلى زيادة في نشاط الأعمال، وعندما تكون أدنى من هذا المستوى، فهذا يعني حدوث تباطؤ.



ونوهت الدراسة، بأنه مع حلول نهاية عام 2021، يلاحظ وجود انخفاض في النشاط التجاري في روسيا.

ووفقا لبيانات الوكالة، تم تسجيل انخفاض طفيف في أحجام الإنتاج. وانخفض الطلب من العملاء المحليين والأجانب، كذلك انخفض حجم العمل غير المنجز، مما أدى إلى تقليل الضغط على مرافق الإنتاج.



كما أشارت الوكالة إلى أن ضعف الطلب أثر على الثقة في مجال البزنس، التي هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020.



ولاحظت الوكالة زيادة كبيرة في العبء على التكاليف - وهو الأسرع منذ مايو 2021. ووفقا لمعطيات الوكالة، تظهر بيانات ديسمبر انخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات الروسية.



ويعود سبب هذا التراجع إلى الوباء والقيود المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

روسيا اليوم