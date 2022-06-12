الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

الزراعة: أسعار الأضاحي لن ترتفع وأكثر من نصف مليون أضحية متاحة بالأسواق

الأحد، 12-06-2022 10:08 ص

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

_large


الوكيل الاخباري- في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية مطلعة، عن اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل، نفت وزارة البترول وجود أي زيادات في أسعار الغاز.

ووفق بيان، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فإن الأسعار المطبقة حاليا على الغاز في المنازل، ما تزال سارية كما هي بدون أي زيادة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار الغاز هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت أن الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا ولن تشهد أي زيادة، كما أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تقوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.

اضافة اعلان

 

فيما يتعلق بالكهرباء، فمن المرجح أن يواجه المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل. ومن المتوقع وفق المصادر، أن تصل الزيادات على شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 21%، حيث تواصل الحكومة المصرية خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.

أيضاً، من المتوقع أن تشهد بعض المحلات التجارية زيادة طفيفة في تكلفة الكهرباء حيث يرتفع المعدل على النطاق 0-250 كيلووات ساعة بنسبة 2.5 %، إلى 123 قرشا لكل كيلووات ساعة. فيما ستظل جميع الشرائح الأخرى عند نفس المعدلات الحالية خلال العام المالي المقبل.

 

العربية

إقرأ ايضا
113872Image1-1180x677_d

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

1782759_0

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

19_2021-637458976625507274-550

تركيا تضاعف ضريبة المعاملات على القروض الاستهلاكية

Electricity-renewable-1600-px

160 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن لدعم برامج الطاقة خلال 10 سنوات

62a569854c59b70c4d7d0e2d

تحذيرات من نشوب حرب أسعار بين أوروبا وآسيا بسبب الغاز المسال

ea3db0072cfc1c3e81584d04ee44408be272e7d41fb0184695f6_1280_wheat

ارتفاع سعر طن القمح 35 % في أحدث صفقة شراء للأردن