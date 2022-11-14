ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

الوكيل الإخباري - تبدأ غدا الثلاثاء أعمال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) والتي تعقد في جزيرة بالي في إندونيسيا.

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وفي نظرة على أهمية المجموعة، فإن مجموعة الدول العشرين تشكل نسبة 60 % من عدد سكان العالم، مع وجود الصين والهند اللتين يشكل عدد سكانهما وحدهما حوالي 2.8 مليار نسمة.



أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فتشكل نسبة 80 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي وأيضا تشكل نسبة 75 % من حجم الصادرات العالمية.



وعن حجم الناتج المحلي الإجمالي والتطور الكبير الذي حصل في اقتصادات هذه الدول، فأن الصين الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، وبحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة لدى موقع البنك الدولي، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 17.7 تريليون دولار متفوقا على الاتحاد الأوروبي مجتمعا وهو الذي يسجل رقما عند حوالي 17 تريليون دولار.



وكان لافتا بالنسبة إلى اقتصاد الهند الذي تخطى حجمه 3 تريليونات دولار ويعادل تقريبا اقتصاد المملكة المتحدة مجتمعة عند حوالي 3.2 تريليونات دولار متفوقا على الاقتصاد الفرنسي الذي ما زال دون 3 تريليونات دولار.



وقفزة مهمة للاقتصاد السعودي الذي يتصدر الدول التي حجم اقتصادها دون 1 تريليون دولار مع 833 مليار دولار متفوقا على اقتصاد تركيا الذي يسجل 815 مليار دولار.



أما الدولة المضيفة إندونيسيا فسجل اقتصادها رقما عند حوالي 1.2 تريليون دولار مع عدد سكان فوق 275 مليون نسمة. ( سكاي نيوز )

