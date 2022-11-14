الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

الأرصاد تكشف موعد انحسار الحالة الجوية وتتوقع منخفض جوي في هذا الموعد

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

حدادا على وفاة طلفاح.. الثقافة تُلغي الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

 
الإثنين، 14-11-2022 04:08 م

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

ااااا


الوكيل الإخباري - تبدأ غدا الثلاثاء أعمال القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) والتي تعقد في جزيرة بالي في إندونيسيا.

اضافة اعلان


وفي نظرة على أهمية المجموعة، فإن مجموعة الدول العشرين تشكل نسبة 60 % من عدد سكان العالم، مع وجود الصين والهند اللتين يشكل عدد سكانهما وحدهما حوالي 2.8 مليار نسمة.


أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فتشكل نسبة 80 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي وأيضا تشكل نسبة 75 % من حجم الصادرات العالمية.


وعن حجم الناتج المحلي الإجمالي والتطور الكبير الذي حصل في اقتصادات هذه الدول، فأن الصين الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، وبحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة لدى موقع البنك الدولي، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 17.7 تريليون دولار متفوقا على الاتحاد الأوروبي مجتمعا وهو الذي يسجل رقما عند حوالي 17 تريليون دولار.

وكان لافتا بالنسبة إلى اقتصاد الهند الذي تخطى حجمه 3 تريليونات دولار ويعادل تقريبا اقتصاد المملكة المتحدة مجتمعة عند حوالي 3.2 تريليونات دولار متفوقا على الاقتصاد الفرنسي الذي ما زال دون 3 تريليونات دولار.


وقفزة مهمة للاقتصاد السعودي الذي يتصدر الدول التي حجم اقتصادها دون 1 تريليون دولار مع 833 مليار دولار متفوقا على اقتصاد تركيا الذي يسجل 815 مليار دولار.


أما الدولة المضيفة إندونيسيا فسجل اقتصادها رقما عند حوالي 1.2 تريليون دولار مع عدد سكان فوق 275 مليون نسمة. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

غااااا

وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء حرب أوكرانيا يعالج مشاكل الاقتصاد العالمي

4 - Copy

انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

ifttUxRXoUgztm5DfmOzB6mRzVWAnWjx8QFUOhUB

ما هي اسباب تراجع أسعار الذهب عالمياً؟ وما علاقة اسعار الفائدة بذلك؟

WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.57.39 PM

الرمحيّ: إلغاء بند "بدل الخدمات المستوفاة على المستوردات" ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطنيّ

التوقعات-الاقتصادية-العالمية-تواجه-عام-صعب-إثر-تدخل-أمريكا-وإنجلترا-بالحرب-في-أوكرانيا-

صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_b2b4eddaf82a5ab893e022fbc15cd80a

تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية في سبتمبر

1461581-1624956695

أمريكا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض قيود على التصدير تستهدف الصين

1614346149511

أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف حول الطلب

1-1

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1768

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

7j537yjm57ymk7k67k

المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على سياسة نقدية عادية