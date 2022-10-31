الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

متقاعدو الضمان يطالبون بتفعيل جدولة السلف

الملك يتفقد مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

تعديل أوقات الدوام في الجامعة الأردنية اعتباراً من الثلاثاء

التعليم العالي تعلن عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض

وزير خارجية اليمن يدعو الدول العربية لإدراج جماعة الحوثي كجماعة إرهابية

الأردن يعزي الهند بضحايا انهيار الجسر المعلق

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

توقيف حدث ظهر بصورة غير أخلاقية في مرج الحمام

افتتاح مؤتمر سوفكس بنسخته الــ 13 في العقبة - صور

 
الإثنين، 31-10-2022 04:23 م

أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف حول الطلب

1614346149511


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة الماضي.

اضافة اعلان


وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة الماضي.


وأظهر مسح رسمي اليوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثرًا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.


وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.


في الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.


وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 في المئة الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

 

البيان

إقرأ ايضا
1461581-1624956695

أمريكا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض قيود على التصدير تستهدف الصين

1489165437373019000

%9.8 ارتفاع الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر

1-1275913 (1)

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات التضخم

18ipj-12-730x438

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى مستوى تاريخي

1-1284466

تويتر تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف

20a229a6-1d3b-475b-9dcf-c7b0648de268

ميزانية السعودية تسجل فائضاً بـ 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022

أخبار متعلقة
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

النفط يرتفع عالميا بفضل قوة صادرات الخام الأميركية

1665472881_263_100672_z5pnajx37nicbofrubz3sz6mxm

الصين ترفع أسعار البنزين والديزل محليا

01925c6b61a93221db599c3068f656b2

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

1596380166202672900

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية