مسؤول بالفيدرالي الأميركي: العملات المشفرة مجرد هراء

الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، إن فكرة العملات المشفرة بالكامل تعتبر "هراء".

اضافة اعلان



وقال كشكاري، في تصريحات نشرها على "تويتر" معلقاً على مقال حول كيفية تأثر المستثمرين من انهيار منصة "إف تي إكس"، إن واقعة الشركة ليست حالة احتيال تحدث في "صناعة جادة"، قائلا: "إن الفكرة الكاملة وراء العملات المشفرة تعد هراء لا معنى حقيقي له، فهي ليست مفيدة للمدفوعات، ولا للتحوط من التضخم، ولا تخضع لسلطة ضريبية، بل هي مجرد أداة حمقاء تعتمد على التوقعات".



وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذيرات من العديد من المسؤولين من مخاطر العملات الرقمية والحاجة إلى خلق آلية لتنظيمها.



وتعتبر تصريحات كشكاري واحدة من أقوى الإدانات التي يصدرها أحد صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي الأميركي.



وشهد الأسبوع الماضي انهيار كبير لمنصة "إف تي إكس"، والتي كشفت عيوب هذه العملات. ( سكاي نيوز )

