مسؤول تركي يتوقع خفض الفائدة في الفصل الأخير من 2024

الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكر، أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا الأسبوع، وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.



وقال تشاكر اليوم الأربعاء :" إن ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".

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ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس.