مستشار اقتصادي للبيت الأبيض: الفيدرالي فقد السيطرة

الوكيل الإخباري -
قال المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض، غاري كوهن ، الخميس، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حوّل بعض عبء تباطؤ الاقتصاد إلى القطاع المصرفي وفقد السيطرة.اضافة اعلان
مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، أقر رئيسه جيروم باول أنه إذا تم تقييد الائتمان عبر النظام المالي، فقد لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بنفس القدر.
تقوم البنوك الآن بتخفيض قروضها في محاولة للحفاظ على رأس مالها بعد أزمة الثقة. وقال كوهن إن هذا التشديد المالي يعادل 25 نقطة أساس إضافية لرفع أسعار الفائدة أو أكثر.
وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك الولايات المتحدة تعمل الآن على إبطاء الاقتصاد بشكل أساسي لأن المقرضين (المصارف) نفذ لديهم الودائع الفائضة التي يمكنهم إعادتها للتداول بالإقراض. ( investing
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