الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد تطلق تحذيراً بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة

ورشة توعوية حول خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكترونية

المؤسسة التعاونية تبدأ بتقييم خدماتها للتحول الرقمي

محاضرة عن مضار التدخين في مستشفى المقاصد الخيرية

تنظيم أنشطة ثقافية بمنطقة جرف الدراويش في الطفيلة

الملك وولي العهد يزوران قلعة مكاور الأثرية

الخصاونة يكشف عن خطط ودراسات حكومية

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

الحكومة تهيب بالأردنيين في ليبيا

 
الثلاثاء، 12-09-2023 05:53 م

مشتريات ألمانيا من النفط الروسي ترتفع 12 ضعفا خلال العام الجاري

650074bf4236047b0d426a98


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن إحصائيات رسمية أن السلطات الألمانية زادت في مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا.

وأشارت إلى أن ألمانيا تشتري الوقود من الهند، التي بدورها تشتري النفط الخام من روسيا.

اضافة اعلان

 

وذكرت الصحيفة أن قيمة النفط المورد من الهند إلى ألمانيا ارتفعت من 37 مليون يورو العام الماضي إلى 451 مليون يورو عام 2023.

وأظهرت إحصائيات الجمارك البرازيلية في وقت سابق أن روسيا زادت في أغسطس من صادرات منتجاتها النفطية إلى البرازيل إلى 920 ألف طن، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن أقرب منافسيها الولايات المتحدة.

إقرأ ايضا
650071184236047c055fa386

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022

253

10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

LYNXMPEB5405E_L

أسعار الذهب عالمياً تهبط بقوة لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين

00.06.30

فرصة للشراء .. انخفاض ملموس على سعر الليرة الذهب بالأردن

556

أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير

820221211154938455231

خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب اليوم في الاردن

أخبار متعلقة
4620143191677237879

انكماش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

2249291-1264131714

اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع