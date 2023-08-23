اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع

الوكيل الإخباري - يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في أسرع وتيرة له خلال 3 أعوام في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز.

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وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 48.6 نقطة في يوليو.



وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك سايروس دو لا روبيا :" إنه النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو ستشهد انكماشا بنسبة 0.2 % في الفصل الثالث".



وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.

