مشروع لنقل الغاز الى عمّان والزرقاء عبر شبكة أنابيب

الوكيل الاخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة استثمر في الأردن التي أطلقتها اليوم الأحد، العديد من الفرص الاستثمارية، منها مشروع شبكة توزيع الغاز الهادف إلى توفير إمدادات غاز منخفضة التكلفة في عمان والزرقاء؛ مما يسهم في تعويض الارتفاع في أسعار الوقود.

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وتضمن المشروع، تنفيذ شبكة أنابيب رئيسية 61 كم لتكون متصلة بشبكات المنبع و المصب التي ستوفر الغاز لتزويد القطاعات المنزلية والتجارية والفندقية والصناعات الخفيفة وقطاع النقل بالغاز الطبيعي في مناطق مدينتي عمان والزرقاء. وبحسب المنصة يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في المشروع 537 مليون دولار أميركي، بمعدل عائد داخلي متوقع 16 بالمئة.



وأشارت المنصة إلى أن القيمة المضافة للمشروع تتمثل بأن مشروع توريد الغاز الطبيعي سيشكل مصدر طاقة صديقًا للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة المشتقة من النفط، وأنه سيعمل على التوفير في تكلفة الطاقة مقارنة بالغاز البترولي المسال (حتى مع الدعم)، وغاز التدفئة، والديزل، وبالتالي سيسهم التحول إلى الغاز الطبيعي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.



أما فوائد المشروع, فتتمثل بتوفير بديل منخفض التكلفة للوقود السائل للمستهلك, وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة لتقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة, وزيادة تنافسية الصناعات من خلال خفض تكاليف إنتاجها



كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمهارات وموارد القطاع الخاص في تصميم مرافق الشبكة، وتنفيذها، وتشغيلها، وصيانتها, وتطوير سوق الغاز الطبيعي التجاري (بما في ذلك تدريب مهندسي الغاز لاكتساب مهارات جديدة)، وتوفير فرصة استثمارية للشركات والمستثمرين الأردنيين وإيجاد فرص عمل.