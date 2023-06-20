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الثلاثاء، 20-06-2023 11:42 ص

افتتاح المنتدى الأردني - العراقي للمال والأعمال

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل يوسف الشمالي، صباح الثلاثاء، في عمّان، أعمال منتدى المال والأعمال الأردني –العراقي، مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".


ويمثل المنتدى تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.


ويناقش المشاركون بالمنتدى جلسات عمل تتمحور حول الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن.


كما يناقشون من خلال الجلسات الحوارية الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح.


وستقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة، ما يساهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

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