الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 10:08 ص

مصرفيون: مصر تشهد موجة نزوح للدولار منذ بداية حرب أوكرانيا

33-3


الوكيل الاخباري-قال مصرفيان مطلعان، إن مصر شهدت خروج مئات ملايين الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانًا.

وحتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر للحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية، ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة ابتداءً من الشهر الجاري.


 
وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت، يوم الخميس، واكتسبت زخمًا عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية، يوم الإثنين.

اضافة اعلان

 

ارم

إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

أخبار متعلقة
13804f8e-4e4c-4e21-9a67-408745869260_16x9_1200x676

مصر: ارتفاع أسعار الحديد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

621b3372423604318e76b98b

السفير المصري لدى الرياض يكشف عن آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

eb76dd65-89e8-42eb-9bdc-fa83c0e1fdfb_16x9_1200x676

واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع 93% في شهر

download (2)

خطة مصرية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

80a33e68-392f-4e9b-af7e-d4582e5d095f_16x9_1200x676

بدء تطبيق قواعد جديدة للاستيراد في مصر.. واستثناء سلع

3-9

تعزيز التعاون بمجال النقل السككي بين الاردن ومصر