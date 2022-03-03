مصرفيون: مصر تشهد موجة نزوح للدولار منذ بداية حرب أوكرانيا

الوكيل الاخباري-قال مصرفيان مطلعان، إن مصر شهدت خروج مئات ملايين الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانًا.



وحتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر للحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية، ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة ابتداءً من الشهر الجاري.







وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت، يوم الخميس، واكتسبت زخمًا عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية، يوم الإثنين.

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