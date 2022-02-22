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الثلاثاء، 22-02-2022 04:25 م

تعزيز التعاون بمجال النقل السككي بين الاردن ومصر

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات أنه وفي خضم زيارة وزير النقل المهندس وجيه عزايزة الى جمهورية مصر العربية سيقوم وفدا من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة المملكة للتعاون بمجالات دعم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني في مشروع اعادة تأهيل الخط الحديدي.

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وبين ان ذلك ياتي ان أمكن حسب المعطيات الهندسية ودراسة الجدوى الاقتصادية ما بين الزرقاء وعمان ومطار الملكة علياء الدولي و ذلك لتفعيل الخط وإدخاله ضمن منظومة النقل في الأردن والاستفادة من خبرة الاشقاء المصريين في مجال النقل السككي والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير القاطرات والعربات (rolling stock) وأنظمة الاتصالات والإشارة الحديثة.

وذكر بأن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني يعكفان على تطوير منظومة النقل السككي التابعة للمؤسسة ليكن رديفا هاما لنقل الركاب بين عمان والمطار والذي يعتبر من معالم التراث المرتبطة بتاريخ الأردن الحديث.


واضاف ان المؤسسة ستعمل على زيادة عدد الرحلات وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس ايجابيا في توفير خدمة السياحة الداخلية و الترفيهية لطلاب المدارس بشكل خاص للمجتمع المحلي بشكل عام .

ويذكر بأن الخط قد شارك في رحلات سياحية، ضمن برنامج "أردننا جنة" الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخرا ، لتشجيع السياحة الداخلية.

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