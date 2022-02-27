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الأحد، 27-02-2022 11:49 ص

السفير المصري لدى الرياض يكشف عن آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

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الوكيل الاخباري- قال أحمد فاروق، السفير المصري في المملكة العربية السعودية إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة يعد مشروعا طموحا للغاية وستكون به استفادة للبلدين.

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وأضاف فاروق خلال حديث له مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشهرين الماضيين شهدا التوقيع على العقود التنفيذية لهذا المشروع البالغ استثماراته 1.3 مليار دولار.

ووصف السفير، الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بالمشروع المستقبلي وسوف يخدم البلدين، مؤكدا أن "مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحظى بأهمية كبيرة بين البلدين" موضحا أن "هناك تكاملا مشتركا بين مصر والسعودية والزيارات المتبادلة لا تنقطع بين البلدين".

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أعلن في وقت سابق، أنه تم توقيع عقود مع مقاولين لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة عالية، وأكد شاكر أن أهمية المشروع تكمن في أنه يهدف لتبادل قدرة كهربائية حتى 3000 ميغاوات، وبموجبه تستطيع مصر والسعودية "تبادل الطاقة بمعنى أننا نستطيع استدراج الطاقة من المملكة، إذا كان لدينا فترة ذروة. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضا".

 

روسيا اليوم

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