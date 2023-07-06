الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يرفضان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

تكريم الفائزين بمسابقة الإبداع الثقافي في الكرك

قرارات جديدة صادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تصريح نيابي جديد بشأن العفو العام : قد يُطرح في تشرين الثاني القادم

بالصور.. الدفاع المدني ينقل طالبة ثانوية عامة من المستشفى لقاعة الامتحان

بكلفة مليون دينار… عطاء لمشروع الممر السياحي في مأدبا

الحكومة: 50% من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان

وسائل اعلام عبرية : مقتل إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب مستوطنة غرب نابلس

وزير التربية ينعى معلماً

 
الخميس، 06-07-2023 04:52 م

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال

64a6c3464c59b75cd93d50f4


الوكيل الإخباري - أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لشهر يوليو الجاري لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور ولسنة، بقيمة 5 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن إجمالي العطاءات بلغ 13.75 مليار ريال.

اضافة اعلان


وذكر مصرف قطر المركزي، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.5050 بالمائة، و500 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.5625 بالمائة.


فيما تم إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.6450 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.7025 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 5.7500 بالمائة، ومليار ريال قطري لأجل سنة بسعر فائدة 5.7500 بالمائة.

 

RT

إقرأ ايضا
321061-821542695

بتكوين تتخطى حاجز 31500 دولار

1688651870128

انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

_116666792_janet-yellen

وزيرة الخزانة الأميركية في بكين لتحسين العلاقات بين البلدين

64a6ab724c59b763e948097a

رئيس أكبر مصرف روسي يتوقع تعافي الروبل الروسي

237467

فرصة للشراء .. انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

bGDy5

لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟

أخبار متعلقة
_116666847_janet-yellen2

واشنطن تؤكد زيارة وزيرة الخزانة إلى الصين الخميس المقبل

Premium-Vector-Saudi-arabia-flag-with-turkey-flag

تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية

0L5A1502 - Copy

776 مليون يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في الأردن خلال 6 أعوام

649fc84a42360474ec1a0da0

صحيفة: الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني

1688126154235

نسبة البطالة بمنطقة اليورو تستقر عند 6.5 بالمئة

gbp

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع أمام اليورو