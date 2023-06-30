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الجمعة، 30-06-2023 04:35 م

نسبة البطالة بمنطقة اليورو تستقر عند 6.5 بالمئة

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الوكيل الإخباري - بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في أيار مستقرا عند 6,5 بالمئة من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها معهد يوروستات اليوم الجمعة.

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ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

 

ومعدل البطالة في تراجع بمقدار 0,2 نقطة بالمقارنة مع أيار 2022، وفقا لقناة فرانس 24.


وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9 بالمئة في أيار، بعد 6 بالمئة في نيسان.


وسجلت نسبة البطالة تراجعاَ كبيراَ في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.


وبالرغم من تسجيل انكماش طفيف مجدداَ في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفاَ.


وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالي 12,94 مليون رجل وامرأة في أيار، بينهم 11,01 مليوناً في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.


وبلغ معدل البطالة 7 بالمئة في فرنسا، وهو مستواه في نيسان، و2,9 بالمئة في ألمانيا.


وسجلت أدنى معدلات بطالة في التشيك 2,4 بالمئة وبولندا 2,7 بالمئة. أما المعدلات الأعلى، ففي إسبانيا 12,7 بالمئة واليونان 10,8 بالمئة.


بترا

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