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الخميس، 18-04-2024 09:18 ص

مصر تترقب مليار دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة

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الوكيل الاخباري - تنتظر مصر أن تحصل على دعم مخصص للموازنة، قيمته نحو مليار دولار من البنك الدولي، خلال بداية النصف الثاني من 2024،اضافة اعلان


وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن التمويلات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في اذار الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه للقطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن الحكومة ستحصل على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة، وذلك في إطار برنامج "دعم سياسات التنمية"، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج "تكافل وكرامة" الذي يدعم الأسر الفقيرة، والتي ستكون متاحة بحلول حزيران المقبل.

وبينت انه لن يقتصر دعم الموازنة على هذا المبلغ، إذ سيزيد من خلال مشاركة بعض الدول الثنائية.

 




 

 


 

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