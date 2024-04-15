قرار من المركزي المصري وارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه

الوكيل الاخباري -

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انخفض الجنيه المصري بنسبة تقارب 2% مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، ليصل إلى مستوى 48.5 جنيه لكل دولار في التعاملات الرسمية بالبنوك والصرافات، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ 14 آذار.يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري منذ قليل عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف.وأفاد المركزي المصري في الخطاب ذاته الذي أرسله إلى البنوك العاملة مصر صباح اليوم أنه تقرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف.كان صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في آذار من 35.311 مليار دولار في شباط.