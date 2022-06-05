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الأحد، 05-06-2022 11:00 ص

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

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الوكيل الاخباري- اتفقت مصر على الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية لدعمها في تحقيق أمن الغذاء والطاقة في ظل الاضطرابات الحالية بالأسواق العالمية.

ستتلقى مصر 3 مليارات دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ ضاعفت المؤسسة سقف اتفاقية التمويل المخصص لمصر إلى 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، وفقا لبيان (بي دي إف). ووقعت وزير التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل الاتفاقية خلال عطلة نهاية الأسبوع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي المصري للتنمية لعام 2022.

إلى جانب ذلك، هناك 500 مليون دولار أخرى ستحصل عليها مصر من البنك الدولي، في إطار برنامج الأمن الغذائي (بي دي إف) الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للبنك. وسيوفر البنك 380 مليون دولار لاستيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لصالح برنامج دعم الخبز، و117.5 مليون دولار لزيادة سعة التخزين في الصوامع، وتطوير أصناف القمح عالية الإنتاج والمرونة المناخية، و 2.5 مليون دولار لإدارة المشروع، وفقا لنشرة "إنتربرايز"

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