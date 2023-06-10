السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

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السبت، 10-06-2023 04:32 م

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

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الوكيل الإحباري - قال وزير التموين المصري علي المصيلحي السبت إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب.

يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 3 مليارات دولار.

وقال المصيلحي إن "احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".

وتخطط الحكومة المصرية لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.

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واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين. 

وتحاول القاهرة زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.

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