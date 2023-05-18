تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شهرين

الوكيل الإخباري -
أكدت روسيا بأن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود جرى تمديده لمدة شهرين.اضافة اعلان
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج"، لكنها أضافت أن "تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق لم يتغير".
وأعلن الباحث سيباستيان أبيس، أن إعادة النظر في الممرات التي تسمح بتصدير القمح والذرة ودوار الشمس من أوكرانيا ستكون خطوة خطيرة، لأنه لا أحد يحل مكان أوكرانيا من الدول القليلة المنتجة والمصدرة للقمح.
ولا يزال الغموض يلف مستقبل اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح بتصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيقه. ( الاقتصادية
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