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الثلاثاء، 23-05-2023 09:36 ص

تمديد اتفاق الحبوب يخفض أسعار تصدير القمح الروسي

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار تصدير القمح الروسي مرة أخرى الأسبوع الماضي، بالتوازي مع انخفاض سوقه العالمية بسبب الإمدادات الجيدة وتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، فضلا عن التوقعات المحلية بخفض رسوم التصدير.

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ومُدّد الاتفاق كي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي لمدة شهرين.


وقالت شركة الاستشارات الزراعية "إيكار" إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 % من البروتين تسليم ظهر السفينة من البحر الأسود في يونيو، بلغت 242 دولارا للطن، بانخفاض ستة دولارات عن الأسبوع السابق. ( سكاي نيوز )


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