مصر.. التضخم يتسارع قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

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أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 % في شهر ايار من 30.6 % في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 % مقابل 1.7 % في نيسان.وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.