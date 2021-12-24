الجمعة 24-12-2021
الوكيل الاخباري

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

ولي العهد يهنئ المسيحيين بالأعياد المجيدة

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

"مكافحة الأوبئة": انحدار موجة كورونا الثالثة في الأردن

رصد 7 ملايين و128 ألف دينار لصيانة طرق المملكة في 2022

الملك يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الفراية يلتقي عباس في رام الله

قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة

الجمعة، 24-12-2021 07:41 م

مصر ترصد مليار دولار للتنقيب عن النفط

image


الوكيل الإخباري - قالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهيئة المصرية للبترول وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل.

اضافة اعلان


ووفق البيان فإن حجم الاستثمارات التي ستخصص لعمليات التنقيب في منطقة خليج السويس ودلتا النيل، لا تقل عن مليار دولار.


وأضاف البيان أن الاتفاقية تلزم شركة إيني الإيطالية بإنفاق مالا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.


وذكر البيان "تأتي الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار". رويترز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202121125256901752579

قطر: 45 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 10 أشهر

16402734077436007

سيرلانكا تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

الفرق-بين-غاز-المنازل-والغاز-الطبيعي

روسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في 2022

1631793757471

تراجع أسعار النفط عالمياً بسبب الأعياد

Marine_oil_in_Lebanon

اضراب مفتوح في منشآت النفط بدءا من الأسبوع المقبل في لبنان

61c42c904c59b75bbe187932

اليابان تعوم أول ناقلة نفط كهربائية في العالم

أخبار متعلقة
fff

لماذا انفتح الأردن اقتصادياً على العراق بشكل كبير مؤخراً ؟

نفط-استخراج-2-730x438-1

بالرغم من المخاوف أسعار النفط ترتفع عالمياً

10201931161450983294601

مطالب بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

GettyImages-860126718_5

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات الشهر المقبل

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

5d77f4ad-e04e-4e35-a0cb-8a002240611a

الحكومة تجدد اتفاقية استيراد النفط من العراق لعام جديد