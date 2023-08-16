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الأربعاء، 16-08-2023 12:44 م

مصر تعتزم بدء تداول السكر في بورصة السلع

م


الوكيل الاخباري - دعت البورصة المصرية للسلع، الأربعاء، الشركات العاملة في سلعة السكر لتسجيل عضويتها في البورصة لتداوله، وهي بورصة تتيح أيضا التداول في الذرة الصفراء والقمح والردة.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع في بيان إن تداول السكر سيبدأ اعتبارا من غد الخميس مشيرا إلى أن الخطوة تتسق مع توجه الحكومة "لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها".

وتعاني مصر، وهي مشتر كبير للسلع الأساسية، من ضائقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة من قيمته أمام الدولار وتسبب ذلك أيضا في الحد من الواردات ودفع التضخم الأساسي الرسمي لمستويات ارتفاع قياسية.

وتقول مصر إن لديها مخزونات استراتيجية من السكر تكفي الاستهلاك حتى ربيع 2024.

ويعتقد أن شركة السكر والصناعات التكاملية، المشتري الحكومي للسكر في مصر، اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة دولية انتهى موعد تلقي العروض فيها في الخامس من أغسطس.

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سكاي نيوز 


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