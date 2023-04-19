مصر تكشف عن احتمالات بترولية ضخمة في سيناء

الوكيل الإخباري - كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، عن احتمالات بترولية ضخمة في شبه جزيرة سيناء.



وأكد خلال اللقاء الدوري للجنة تطوير وزيادة المعدلات الحالية لإنتاج الزيت الخام، الذى ضم شركات بترولية، على أهمية إيجاد حلول ابتكارية والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وتسهيلات العمليات المتاحة بالمناطق البترولية، ومنها منطقة سيناء ذات العراقة والتاريخ، خاصة وأن مناطق الامتياز بهذه الشركات لازال لديها احتمالات بترولية مؤكدة تحتاج لمزيد من دعم التعاون والتنسيق المستمر بين هذه الشركات.

اضافة اعلان



وأوضح أن المرحلة الحالية بما تشهده من ارتفاع أسعار البترول العالمية تمنح حافزاً قوياً لدى الشركاء لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر مزيد من الآبار ومن ثم زيادة الإنتاج.



واستمع إلى عروض توضيحية من رؤساء وممثلي الشركاء بالشركات التي يتم العمل على تطوير وزيادة إنتاجها بمنطقة سيناء البترولية، تضمنت استعراض الاحتياطيات البترولية التي يمكن تنميتها، والتحديات التي تواجه ذلك، وكيفية التغلب عليها.



وشدد على أهمية الإسراع بتنمية الاحتياطيات التي تم عرضها مع التنسيق الكامل من خلال اللجنة لدعم ذلك، وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار، والالتزام ببرامج الترشيد وتخفيض الإنفاق وتوفير اللجنة كل ما من شأنه دعم خطط زيادة إنتاج تلك الشركات، لافتاً إلى أن المتابعة الميدانية والتواجد في مواقع العمل والإنتاج البترولي بشكل عام، تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية.

RT