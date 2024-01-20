مصنعون يكشفون أسباب تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في 2023

الوكيل الإخباري - أكد مصنعون ومختصون في الشأن الصناعي، أن التغيرات في الطلب العالمي والاضطرابات في الأسواق العالمية، والأزمات المتكررة في سلاسل التوريد، وراء تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العام الماضي.

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وأضافوا أن هذه التراجعات في كميات الإنتاج الصناعي جاءت نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على المنتجات الوطنية التي أثرت بشكل ملحوظ على تراجع مستوى الصادرات الصناعية خلال 10 أشهر من العام 2023، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أثر على تراجع الطلب المحلي ما تسبب بخسارة جزء من الصادرات الوطنية مع فلسطين.



وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.68 %، ليصل إلى ما مقداره 90.24 مقابل 92.73 لنفس الفترة من العام 2022.



ويقيس الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي التطورات الشهرية في النشاط الحقيقي (الكمي) لقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والكهرباء (نحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)، ويحسب على أساس الإنتاج الكمي لعينة تمثل غالبية الصناعات المحلية مرجحاً بقيم الإنتاج الصناعي الكمي لكل صناعة في سنة الأساس استناداً إلى المسح الصناعي 2010 والذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة.



وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حقق منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي تراجعاً بمعدل 2.7 %، حيث جاء ذلك نتيجة لتراجع المؤشر للصناعات التحويلية بنسبة 3.66 %، خلال الفترة ذاتها رغم نمو كل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7%، والكهرباء بنسبة 3.11 %.



وأضاف أن المؤشر حقق تراجعاً لخمسة قطاعات صناعية فرعية كان من أبرزها قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تراجعت بنسبة 11 %، نتيجة تراجع نشاط صناعة المواد الكيماوية الأساسية ونشاط صنع المنتجات النفطية المكررة، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 7.3 %، نتيجة انخفاض قيمة المؤشر لنشاط صناعة الأثاث بنسبة 9.4 %، ثم قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط بنسبة 2.2 % وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع التعبئة والتغليف والكرتون بنسبة 0.5 %.



وبين قادري أن تلك التراجعات جاءت نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على المنتجات الوطنية، والذي انعكست آثاره من خلال تراجع مستوى الصادرات الصناعية خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، إضافة إلى أحداث العدوان على غزة وآثارها على تراجع الطلب المحلي وخسارة جزء من الصادرات الوطنية مع الجانب الفلسطيني.

