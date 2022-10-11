مطار هيثرو يستعيد مكانته باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا

الوكيل الإخباري - أعلن مطار هيثرو البريطاني أنه استعاد مكانته كأكثر المطارات المركزية ازدحاما في أوروبا خلال فصل الصيف.

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ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن المطار، أنه شهد زيادة في الاستخدام منذ رفع قيود كورونا عن المسافرين، وأن نحو 5.8 مليون سائح سافروا من خلاله في أيلول الماضي.



وقال المطار إنه سجل عددا من المسافرين أكبر من أي مطار آخر في أوروبا في الفترة بين شهري تموز وأيلول الماضيين، لكنه أشار إلى أن الطلب خلال الشهر الماضي ظل منخفضا بنسبة 15 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة في أيلول 2019.

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