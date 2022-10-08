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السبت، 08-10-2022 09:13 ص

تراجع صادرات النفط الروسي لأقل مستوى في عام

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات S&P Global تراجع صادرات النفط الروسي المنقول بحراً لأقل مستوى في عام خلال أيلول الماضي.

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ووفقاً للبيانات الصادرة التي صدرت أمس الجمعة، تراجع متوسط صادرات روسيا من الخام إلى 2.99 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 290 ألف برميل يومياً مقارنة في آب، كما أنه أقل مستوى منذ أيلول العام الماضي.


وبلغت صادرات النفط الروسي إلى أوروبا مستويات أقل من مليون برميل يومياً في أيلول الماضي، فيما رفعت كل من الصين والهند حصتهما من إجمالي مشتريات النفط الروسي إلى 60%، مقابل 54% في آب الماضي.


وارتفعت شحنات النفط الروسية إلى تركيا بنحو 19%.

 

وتعد أوروبا هي السبب الأساسي في تراجع صادرات روسيا، إذ تبتعد الدول الأوروبية عن موسكو وذلك قبل الحظر المحتمل للخام الروسي في نهاية العام الجاري.


وتتطلع دول الاتحاد الأوروبي إلى توقيع إعفاءات من هذا الحظر، لكن ذلك يتعارض مع خطة فرض حد سقف سعري لسعر النفط الروسي التي تتطلع مجموعة السبع لفرضها بحلول نهاية العام الجاري.


وتشير تقديرات S&P Global إلى أن هذا الإجراء في حالة تطبيقه سيترك لروسيا فائضاً قدره 2.5 مليون برميل يومياً من النفط.

 

CNBC

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