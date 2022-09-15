معهد التمويل الدولي: ارتفاع نسبة الدين العالمي للناتج المحلي إلى 350٪

الوكيل الإخباري - قال معهد التمويل الدولي الخميس، إن تباطؤ النمو الاقتصادي يدفع مستويات الدين العالمي للارتفاع خاصة في الأسواق الناشئة ، محذرا من ارتفاع كبير في حالات إفلاس الشركات في المستقبل.

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وبحسب المعهد انخفضت قيمة الدين العالمي بقيمة 5.5 تريليون دولار لتسجل قيمة الديون العالمية نحو 300 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي وهو أول انخفاض فصلي منذ عام 2018.



وكان الانخفاض في المبلغ الإجمالي للديون مدفوعا بارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل عملات رئيسية، بالإضافة إلى تباطؤ إصدار الديون.



ووجد معهد التمويل الدولي على الرغم من انخفاض قيمة الدين أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 350٪ في أول زيادة في خمسة فصول.