الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 4 دنانير بعد الإرتفاع الجديد الذي شهدته أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء وبمقدار نصف دينار للغرام . اضافة اعلان
وسجلت الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 346 دينارا ، و الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات سعر 306 دينارا وهو الأعلى منذ بداية العام .
وبين امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف
واشار أن هذا الإرتفاع كان متوقعاً مع تزايد احتمال البدء بتخفيض الفائدة على الدولار .
واضاف ان سعر الأونصة سجل اليوم 2117 دولاراً في التداولات العالمية
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا السبت وبمقدار 70 قرشا للغرام ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا للشراء منهم