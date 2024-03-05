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الثلاثاء، 05-03-2024 11:11 ص

الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 4 دنانير بعد الإرتفاع الجديد الذي شهدته أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء وبمقدار نصف دينار للغرام  . اضافة اعلان


وسجلت الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 346 دينارا ، و الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات سعر 306 دينارا وهو الأعلى منذ بداية العام .

وبين امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف

واشار أن هذا الإرتفاع كان متوقعاً مع تزايد احتمال البدء بتخفيض الفائدة على الدولار .

واضاف  ان سعر الأونصة سجل اليوم 2117 دولاراً في التداولات العالمية 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا السبت وبمقدار 70 قرشا للغرام ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا للشراء منهم

 




 

 


 

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