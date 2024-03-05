الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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ارتفع سعر الليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 4 دنانير بعد الإرتفاع الجديد الذي شهدته أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء وبمقدار نصف دينار للغرام .وسجلت الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 346 دينارا ، و الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات سعر 306 دينارا وهو الأعلى منذ بداية العام .وبين امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيفواشار أن هذا الإرتفاع كان متوقعاً مع تزايد احتمال البدء بتخفيض الفائدة على الدولار .واضاف ان سعر الأونصة سجل اليوم 2117 دولاراً في التداولات العالميةوكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا السبت وبمقدار 70 قرشا للغرام ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الى 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا للشراء منهم