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السبت، 19-11-2022 02:28 م

من أصغر مليارديرة عصامية بالعالم إلى السجن لـ 11 عاماً بتهمة الاحتيال

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الوكيل الإخباري - أصدر قاضٍ فدرالي حكماً على إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة Theranos، بالسجن 11 عاما و 3 أشهر بتهمة الاحتيال على المستثمرين في شركتها الناشئة لاختبار الدم التي توقفت الآن، والتي وصلت قيمتها سابقاً إلى 9 مليارات دولار.

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وفي سان خوسيه بكاليفورنيا حُكم على هولمز بـ 3 تهم تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، و تهمة واحدة بالتآمر، وذلك بعد أن أدانتها هيئة محلفين في يناير الماضي بعد محاكمة استمرت 3 أشهر.


هذا وكان الإدعاء قد أوصى بالسجن لمدة 15 عاماً، بينما حث الدفاع القاضي على عدم فرض أي عقوبة بالسجن. 
 
كانت هولمز قد أسست شركة Theranos وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، والتي تعمل على الكشف عن العديد من الأمراض من خلال فحص دم يتطلب كمية قليلة ويعطي نتائج دقيقة.


ووصلت الشركة إلى القمة في عام 2014 بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار، لتحصد إليزابيث هولمز لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في العالم من مجلة Forbes و "خليفة ستيف جوبز" من جهة إعلامية أخرى.


ولكن إنجازاتها تهاوت بعد كشف زيف تقنية فحص الدم، وتبدأ المحاكمة بتهمة الاحتيال. ( CNBC)

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