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الثلاثاء، 12-03-2024 05:21 م

موانئ دبي العالمية تطلق شبكة عالمية للشحن

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الوكيل الإخباري - افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أحدث مكاتبها ضمن سلسلة تشمل أكثر من 100 مكتب للشحن حول العالم.

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ويعتبر مكتب ميامي أحدث مكاتب موانئ دبي العالمية، التي تفتتح أبوابها ضمن شبكة شاملة من الموانئ ومحطات النقل بالشاحنات، والشحن الجوي والبحري والجمارك وخدمات التخزين، والتي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.


وأفادت مجموعة موانئ دبي العالمية بأنها شرعت في هذه المبادرة العالمية استجابةً للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغير المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.


ويعمل في هذه المكاتب 1000 موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضمّ أكثر من 108100 موظف.


ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير خلال الشهور الـ 12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية سنوياً.

 




 

 


 

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