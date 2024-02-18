الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 18-02-2024 01:31 م

أرقام تاريخية لتجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في 2023

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الوكيل الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم (حوالي 953 مليار دولار) في عام 2023.اضافة اعلان


وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على إكس (توتير سابقا): "تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الامارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية .

وأضاف: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين.

 




 

 


 

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