الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

وزير إسرائيلي: علينا تشجيع سكان غزة على الهجرة

البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

الإحصاءات: 4.40% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

منتدى الاستراتيجيات: 2.1 مليار دولار من صادرات الأردن تمرّ عبر باب المندب

عاجل

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21.822

الأحد، 31-12-2023 02:48 م

"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

WhatsApp Image 2023-12-31 at 2.47.53 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب حركة الحوثي اليمنية على إحدى سفنها التجارية.

اضافة اعلان


وأفادت تقارير أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة والتي كانت متّجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، تعرّضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب.


وأوضحت الشركة المالكة أن السفينة لم تتضرر من الهجوم على ما يبدو و"تمكنت من مواصلة عبورها شمالًا".

وقالت الشركة إن السفينة تعرضت بعد ذلك لهجوم من جانب أربعة زوارق يشغّلها الحوثيون، الذين "أطلقوا النار في ما يُتوقع أنها محاولة للصعود على متن السفينة".


وأعلن الجيش الأميركي قتل طواقم ثلاثة زوارق وإغراقها فيما فرّ الزورق الرابع من المنطقة.


وقالت شركة "ميرسك" في بيانها أن "في ضوء الحادثة - ولإتاحة الوقت للتحقيق في تفاصيل الحادثة وتقييم أوسع للوضع الأمني - اتُخذ قرار تأخير كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".


ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو".


سكاي نيوز عربية

إقرأ ايضا
ذهب ٢

للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم

1703952979127

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

8796ba5f-b0e9-423b-9385-8ea6e24bdc36

كيف كانت مكاسب ومخاسر أثرياء العالم في 2023 ؟ .. ارقام بالمليارات

2338586-1248097150

الأرجنتين تنسحب من مجموعة بريكس

2338576-1137342810

انخفاض أسعار القمح عالمياً 21%

240032

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

أخبار متعلقة
65896e324236044146655d1c

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

62e8cbcc3c740

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

65740f4442360421f9781380

إسبانيا تدين موقف "أوبك" تجاه الوقود الأحفوري

Jordan---Tenkl

الأرقام تظهر تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

WhatsApp Image 2023-12-09 at 10.31.45 AM

انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

0452134cd3ead6d04ba642c472726fd5

الفاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية في تشرين الثاني