"ميرسك" تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب حركة الحوثي اليمنية على إحدى سفنها التجارية.

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وأفادت تقارير أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة والتي كانت متّجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، تعرّضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب.



وأوضحت الشركة المالكة أن السفينة لم تتضرر من الهجوم على ما يبدو و"تمكنت من مواصلة عبورها شمالًا".



وقالت الشركة إن السفينة تعرضت بعد ذلك لهجوم من جانب أربعة زوارق يشغّلها الحوثيون، الذين "أطلقوا النار في ما يُتوقع أنها محاولة للصعود على متن السفينة".



وأعلن الجيش الأميركي قتل طواقم ثلاثة زوارق وإغراقها فيما فرّ الزورق الرابع من المنطقة.



وقالت شركة "ميرسك" في بيانها أن "في ضوء الحادثة - ولإتاحة الوقت للتحقيق في تفاصيل الحادثة وتقييم أوسع للوضع الأمني - اتُخذ قرار تأخير كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".



ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو".



سكاي نيوز عربية