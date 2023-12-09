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السبت، 09-12-2023 10:35 ص

انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

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الوكيل الإخباري - انكمشت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال تشرين الثاني، كما تعمق الانكماش في أسعار المنتجين، بما يشير إلى تنامي الضغوط الانكماشية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم السبت التاسع من كانون الأول، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5% على أساس سنوي وشهري.


وتعد وتيرة انكماش أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي هي الأكبر منذ تشرين الثاني 2020، كما أن تلك المستويات أعلى من تقديرات المحللين التي توقعت انكماشاً بنحو 0.1% على أساس شهري وسنوي.


وعلى الرغم من تأرجح أسعار المستهلكين في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حافة الانكماش في الأشهر الأخيرة الماضية، صرح محافظ بنك الشعب الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع ارتفاع التضخم.

 

CNBC

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