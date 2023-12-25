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الإثنين، 25-12-2023 04:08 م

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" استئناف حركة سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في ظل هجمات الحوثيين.

وأعلنت الشركة الدنماركية أمس الأحد، أنها ستستأنف حركة سفنها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

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واستئناف شركة "ميرسك" الملاحة عبر البحر الأحمر، يعني استئنافها عبر قناة السويس في مصر.

 

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد هددت مرارا بمنع عبور سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وذلك نصرة لقطاع غزة.

 

RT

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