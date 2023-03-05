نشاط الأعمال غير النفطي السعودي يرتفع بأسرع وتيرة في 8 سنوات

الوكيل الإخباري - ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمدا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، بحسب ما أظهره مسح الأحد.

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وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ آذار 2015.



ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير مواصلا اتجاها صعوديا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي. ( سكاي نيوز )

