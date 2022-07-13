نمو حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنسبة 69 بالمئة

الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 69 بالمئة ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقالت وزارة الاستثمارفي بيان، اليوم الأربعاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار، بلغ 202 مشروع إستثماري، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب الـ 9.3 ألف فرصة عمل.



وأضافت أن حجم الاستثمارات المحلية بلغ 300.6 مليون دينار، شكلت 74.2 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار شكلت 25.8 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي.

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